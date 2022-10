Diogo Dalot, esterno del Manchester United, il cui contratto scadrà a giugno, ha parlato così del suo futuro: "Non credo sia il tempo per pensare alla mia situazione contrattuale. Stiamo migliorando il nostro gioco come squadra". "Amo giocare per lo United, sono felice e questa è la cosa più importante". L'ex Milan, come riporta MD, interessa a Barcellona e Real Madrid.