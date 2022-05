Sergino Dest, terzino destro classe 2000 di proprietà del Barcellona, potrebbe lasciare i Blaugrana presto. Il nazionale statunitense, che in questa stagione non ha convinto Xavi, è stato inserito nella lista degli esuberi. Tra i club interessati c'è il Manchester United. i Red Devils, su consiglio del nuovo allenatore, Erik ten Hag, hanno avviato i contatti con il Barcellona per portare il difensore in Inghilterra. Ten Hag ha già allenato Dest ai tempi dell'Ajax. Lo riporta il Mirror.