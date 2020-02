Novità in arrivo tra i pali dello United: secondo quanto riporta The Sun, i Red Devils sarebbero pronti a salutare sia Sergio Romero che Lee Grant, ovvero i sostituti del portiere titolare David De Gea. Il primo, argentino classe 1987, non è felice del poco spazio che sta trovando con Solskjaer e sulle sue tracce ci sarebbero Villareal e Real Sociedad. Il secondo, 37 anni compiuti lo scorso 27 gennaio, è legato ai rossi di Manchester fino a questa estate e probabilmente non rinnoverà il suo contratto. Lo United potrebbe dunque pensare di richiamare anzitempo alla base Dean Henderson, 22enne in prestito allo Sheffield United di coach Chris Wilder.