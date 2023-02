Mohammed Kudus è uno dei nomi più caldi d’Europa. L'attaccante dell'Ajax ha siglato otto gol e un assist in Eredivisie in questa stagione e continua a stupire all'età di 22 anni. Come scrive il tabloid inglese Racing Sport, il Manchester United è interessato al ragazzo e viceversa. Caso curioso: il ghanese ha, precedentemente, lavorato con l'attuale boss dello United Erik Ten Hag ed è stato l'olandese a portarlo all'Ajax dall'FC Nordsjaelland in Danimarca. Oltre al club inglese, a contendersi il giocatore, è entrato in campo anche il Borussia Dortmund.