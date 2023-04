Romeo Lavia, centrocampista del Southampton, è uno dei nomi più caldi per il mercato di Premier League. Il belga sta disputando un'ottima stagione ai Saints e le big inglesi hanno iniziato a mettere gli occhi su di lui. Il Manchester City, squadra in cui è cresciuto, è in forte pressing per riportarlo a casa, ma l'altra sponda di Manchester non vuole restare a guardare. Secondo The Indipendent, i Red Devils hanno messo nel mirino il diciannovenne come principale successore di Casemiro. Il nativo di Brussels ha un contratto fino al 2027 con il suo attuale club e il valore del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro.