La capolista anticipa al venerdì, dopo due pareggi consecutivi subiti in rimonta: l'Arsenal ha bisogno di punti per difendersi dal ritorno del Manchester City distante 4 punti, ma con una partita in meno) e vuole ottenerli stasera in casa contro il Southampton ultimo in classifica, quattro punti dietro l'Everton quartultimo. Un testacoda che i Gunners sono chiamati a portare a casa.