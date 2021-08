In casa Manchester United è già Cristiano Ronaldo mania nonostante l'asso portoghese non sia ancora arrivato in città (e non ci arriverà in tempi brevi perché ha scelto di restare in Portogallo dove risponderà alla chiamata della nazionale) e a tutti gli effetti il suo ritorno non sia ancora ufficiale al 100%, dato che è condizionato al superamento delle visite mediche di rito.



I tifosi dei Red Devils stanno però impazzendo di gioia e un Cristiano Ronaldo è stato addirittura avvistato sugli spalti della sfida contro il Wolverhampton. Una sagoma a grandezza reale è stata esposta sugli spalti della gara, alzata al cielo e ripresa da fotografi e telecamere. Ecco alcuni scatti nella nostra gallery.