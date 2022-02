Sono giorni molto agitati in casa Manchester United, nonostante il recente ritorno alla vittoria di Cristiano Ronaldo e compagni contro il Brighton. E proprio il campione portoghese è al centro del nuovo polverone sollevato dal Mirror, che si concentra sui sempre più complicati rapporti all'interno dello spogliatoio dei Red Devils, spaccato in due fazioni, una capeggiata da CR7 e l'altra da Harry Maguire. In palio ci sarebbe la leadership assoluta del gruppo e la fascia di capitano, alla quale l'ex calciatore della Juventus ambirebbe.



Secondo la stampa inglese, Ronaldo avrebbe trovato come sponda il tecnico tedesco Ralf Rangnick, che ha individuato nel portoghese l'uomo più giusto per fungere da punto di riferimento per i tanti giovani in squadra. Una mossa che Maguire non avrebbe gradito, per usare un eufemismo, e che gli avrebbe fatto perdere peso politico all'interno del gruppo.