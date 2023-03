Il Manchester United è stato uno dei club che ha speso di più per gli ingaggi nell'ultima stagione. Tuttavia, il club è ancora più ambizioso e vuole mantenere un progetto e una squadra competitiva per il futuro. Seguendo questa linea, i Red Devils si stanno concentrando, principalmente, su un attaccante di caratura europea. Fichajes.net ha stilato una lista dei quattro nomi principali: Randal Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht, per cui sarebbero pronti 120 milioni di euro. Harry Kane è sempre stato uno dei nomi storici, ma il Tottenham non vuole cederlo così facilmente. Victor Osimhen è seguito da mesi da Ten Hag e, infine, l'ultima spiaggia è Goncalo Ramos.