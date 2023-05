Sono diversi i giocatori che lasceranno Old Trafford questa estate. Anthony Elanga, Scott McTominay, Harry Maguire e Brandon Williams sono solamente alcuni dei nomi pronti a partire. Uno tra tutti Alex Telles. Il brasiliano non è riuscito a conquistare la fiducia di Ten Hag, tanto che è stato subito mandato in prestito al Siviglia. Al suo posto è stato acquistato Tyrell Malacia. Il terzino riornerà allo United in estate, ma la volontà della società è quella di trovargli una nuova destinazione. Stessa sorte sembra esser quella di Eric Bailly. Il difensore è in prestito al Marsiglia, ma il suo impatto non è stato dei migliori. Il club francese ha il riscatto obbligatorio nel caso il 29enne raggiungesse un certo numero di presenze, ma Tudor, l'allenatore, ha dichiarato che lascerà l'ex United in panchina per far si che non accada. Lo riporta TeamTalk.