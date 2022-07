La situazione di Cristiano Ronaldo con il Manchester United è sempre più ingarbugliata. Arriva ora la mossa di Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese ha chiesto ai Red Devils di rinnovare il contratto con l'ex Real Madrid, per evitare di perderlo poi a zero. In cambio gli inglesi dovranno impegnarsi a cederlo in prestito per questa stagione. Così CR7 potrà giocare ancora la Champions League. Lo rivela Cope.