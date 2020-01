Il Manchester United è a un passo da Odion Ighalo, attaccante nigeriano dello Shanghai Shenhua, visto in Italia con la maglia dell'Udinese. Affare in dirittura d'arrivo, in prestito con diritto di riscatto. Alla ricerca di un attaccante, i Red Devils hanno decido si puntare sul classe '89, già in Premier con la maglia del Watford.