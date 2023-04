Anthony Martial è al suo ultimo anno di contratto con il Manchester United. Gli infortuni hanno caratterizzato la sua esperienza in Inghilterra, specialmente questa stagione con solo sei presenze. L'idea dei Red Devils è quella di vendere il francese in estate, entrato nel mirino dell'Inter. Secondo TeamTalk, per far si che il trasferimento avvenga, i nerazzurri devono sborsare nelle casse inglesi almeno 17 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro.