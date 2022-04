Erik Ten Hag, futuro nuovo allenatore del Manchester United ha in programma un'autentica rivoluzione, tutt'altro che economica, per dare una svolta ai Red Devils. I piani che prevedono spese folli per giocatori come Nunez, Timber e Milinkovi Savic sono però frenate al momento da Ralf Rangnick che darà sì il via libera a dei cambiamenti in rosa, ma senza sforare su budget ed esborsi. Lo riporta il Daily Mirror.