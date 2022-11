Le prestazioni di Cody Gakpo, che oltre ad aver messo in evidenza le sue qualità in Eredivise ha anche segnato all'esordio ai Mondiali, non sono passate inosservate agli occhi del Manchester United. Il club è interessato al giocatore olandese e lavora per provare a portarlo all'Old Trafford. Secondo quanto riporta Fichajes, il suo prezzo, alla luce della buona prestazione contro il Senegal, sta aumentando sensibilmente. Dai 45 milioni chiesti dal PSV Eindhoven in precedenza, ora si parla di una cifra attorno ai 60. Questo non sembra scoraggiare il club di Ten Hag che rimane in pressing sul giocatore.