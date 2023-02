Secondo il Mirror, La Spagna non ha rinunciato all'idea di vedere Alejandro Garnacho in futuro indossare la sua maglia rossa. La Federazione iberica ha addirittura già promesso a Garnacho di selezionarlo in fretta per dimostrargli tutta l'importanza che vuole dargli. Padre spagnolo, madre argentina, Garnacho era stato convocato dall'Albiceleste senza giocare nelle qualificazioni a Qatar 2022. Deluso per non essere stato selezionato da Lionel Scaloni per i Mondiali in Qatar, il giovane avrebbe poi avviato delle discussioni con gli spagnoli