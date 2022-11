Alejandro Garnacho è stato il match winner per il Manchester United nella gara di stasera contro la Real Sociedad: l'attaccante argentino classe 2004 ha fatto centro su assist del suo idolo Cristiano Ronaldo, cui il tecnico Ten Hag lo ha affiancato sul palcoscenico europeo. Una fiducia sempre crescente, quella dell'allenatore olandese, abituato a lavorare con i giovani già dai tempi dell'Ajax.



CHI E' GARNACHO - Nato a Madrid da padre spagnolo e madre argentina (nazionalità che ha scelto), è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico come attaccante esterno impiegabile anche in un tandem con una punta più fisica. Nel 2020 passa per circa 500mila euro allo United di Rangnick, che lo osserva nelle giovanili e lo convoca in prima squadra in una delle ultime partite del campionato. "Si sta allenando con noi da due settimane e so che è uno dei giocatori più promettenti che abbiamo", le parole in conferenza del manager tedesco sul giovane Garnacho. Un pomeriggio che Alejandro ricorderà per sempre...



QUELLA TRIPLETTA - Lo United è secondo e dovrà passare dagli spareggi, ma Garnacho si è tolto un'altra soddisfazione dopo che Paul Scholes, leggenda dei Red Devils, lo ha definito appunto il nuovo Ronaldo. E lo stesso CR7, ad aprile di quest'anno, dopo una tripletta al Norwich, gli aveva regalato il pallone della partita. Una sorta di passaggio del testimone, da maestro ad allievo. Chissà che oggi all'Anoeta non sia nata davvero una stella...