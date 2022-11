Gli ultimi anni delnon sono stati un esempio di come si programma e gestisce un club di élite.in cui tutto può succedere, anche che i riflettori se li possa prendereSpecie se si tratta di qualcuno con un talento che promette di far parlare a lungo di sé come. Con un gol nel recupero in casa del, l’argentino ha regalato tre punti d’oro alla squadra diLa carriera tra i grandi di Garnacho non poteva cominciare meglio. Reduce da una grande annata con le giovanili dei Red Devils, ten Hag in estate ha deciso di aggregarlo alla prima squadra e,Il ragazzo ha già 3 presenze in Premier, bagnate con il primo gol al Craven Cottage, e 4 in Europa League, la competizione scelta per farlo maturare al meglio.. Un crescendo che sembra suggerire di star assistendo allaNato in Spagna, ha scelto però di rappresentare, nazione in cui è nata sua madre. Una benedizione pertra i grandi e lo ha fatto allenare cone compagni. E c’era chi lo voleva già nei 26 della spedizione in. In Inghilterra ci è arrivato nell’quando il Manchester United lo ha sfilato all’, una cifra che potrebbe essere ricordata in futuro come uno degli affari più riusciti degli ultimi anni.Eppure ha già dovuto far ricredere tanti.In estate, in tournée tra Bangkok e l’Australia entrambi lo avevano redarguito per, per qualche ritardo di troppo alle riunioni di squadra. Il numero 49 si è tirato su le maniche, ha lavorato su sé stesso ed ha capito dove migliorare.. Dopo aver speso i primi tre mesi da solo al centro sportivo di, ora lo hanno raggiunto i suoi familiari. Si è fatto cucire su sé stesso un programma personalizzato in palestra pere si è messo sotto con leUn approccio finalmente da, come gli ha insegnato l’idolo e ora mentoreE lui l’ha ringraziato festeggiando la rete alla Real Sociedad come il portoghese.rappresenta tutto quello che negli ultimi anni è mancato al Manchester United:Per tornare grande, la metà rossa della città deve tornare alle origini. Quando ha iniziato grandi cicli, lo ha fatto sempre legandosi a une con cui imbastire un lungo e vincente progetto. Con l’argentino è tornato di moda a Old Trafford lo, il crearseli i campioni piuttosto che andarseli a comprare. Il primo mattoncino per la rinascita e per lanciare la prossima stella del calcio mondiale.