Dopo le accuse di aggressione sessuale e violenze nei confronti della sua ex ragazza, la carriera di Mason Greenwood è andata in pezzi. Allontanato dal suo club e scomparso anche dal videogioco FIFA. Tuttavia le indagini sono in corso e Greenwood è stato rilasciato in attesa di ulteriori informazioni dalla polizia. Il Sun, inoltre, ha svelato che l'ex nazionale inglese continua a percepire lo stipendio dal Manchester United.