Secondo quanto scrive The Sun, Wayne Rooney si prepara ad un futuro come allenatore del Manchester United. L'ex stella dei Red Devils è attualmente il tecnico del DC United in MLS, ma il suo cuore rimane ad Old Trafford. Nei giorni scorsi ha avuto dei colloqui con Ten Hag per raccogliere informazioni, in preparazione ad un possibile futuro da allenatore dello United.