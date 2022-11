Il libro Messi vs Ronaldo svela un retroscena di mercato: all'inizio degli anni 2000, Cristiano Ronaldo poteva essere un giocatore dell'Everton per soli due milioni di euro, ma i Toffees non chiusero l'affare perché si fidavano del giovane Wayne Rooney, poi ugualmente compagno del portoghese allo United dal 2004 al 2009.