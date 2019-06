Come riporta il Sun, il Manchester United ha puntato l’attaccante del Borussia Dortmund Sancho. In caso di cessione di Pogba, i Red Devils avrebbero i liquidi necessari per tentare l’assalto al giovane fenomeno inglese che, nella scorsa stagione, ha messo a referto 13 goal e 19 assist in 43 presenze. Sancho, classe 2000, ha un contratto con i gialloneri fino al 30 giugno 2022 ed il valore del cartellino si aggira intorno ai 110 milioni di euro.