Secondo il Mail, il Manchester United vuole assicurarsi il futuro di Marcus Rashford all'Old Trafford prima della fine dell'anno per respingere l'interesse di altri club. L'attaccante inglese, 25 anni, sarà libero di aprire le trattative con i club stranieri a gennaio a meno che non firmi un nuovo accordo o non venga attivata una clausola di opzione di un anno nel suo contratto.