Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua peggior stagione di sempre e quella del Manchester United si sta rivelando a tutti gli effetti una prigione dorata. L'errore a porta vuota nel match di Europa League contro l'Omonia ha fatto il giro del web e, non a caso, qualche giorno dopo il caso sul suo presente e futuro è riesploso.



COSA PENSA DI TEN HAG - Il problema più grande per l'asso portoghese è oggi inevitabilmente rappresentato dal rapporto con l'allenatore Ten Hag, per cui non nutre stima (eufemismo). Secondo quanto rivelato dal Times Ronaldo vede l'ex Ajax come un testardo, che si è fissato con lo stile di gioco che usava in Olanda e che non può funzionare con i Red Devils. Inoltre CR7 si sta lamentando quotidianamente anche dei metodi di allenamento ritenuti troppo morbidi e con poca qualità.



VUOLE L'ADDIO - Un rapporto irrecuperabile, nonostante le dichiarazioni di facciata che porterà inevitabilmente all'addio nel più breve tempo possibile. Il contratto di Ronaldo scadrà a giugno 2023, ma nella testa del portoghese (e di Jorge Mendes) la vetrina del Mondiale dovrà essere quella decisiva per avviare i contatti con i club che possano dargli una via d'uscita già a gennaio. Servirà anche un sacrificio economico rispetto ai 20 milioni annui che percepisce attualmente, ma questa volta anche Ronaldo potrebbe fare un passo concreto per l'addio al Manchester United.