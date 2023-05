Lo United è pronto a fare follie per Goncalo Ramos del Benfica. Secondo il Mirror, il club lusitano ha quotato il giocatore a 115 milioni di euro, una cifra altissima ma che potrebbe benissimo essere offerta da uno dei suoi corteggiatori, in particolare al Manchester United. L'interesse dei Red Devils è tale che potrebbero finire per cedere alle pretese dei portoghesi. Inoltre, l'interesse di altri club come PSG o Bayern Monaco potrebbe rendere il suo prezzo ancora più alto.