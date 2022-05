Darwin Nunez, attaccante classe 1999 di proprietà del Benfica, è il primo indiziato per rinforzare l'attacco del Manchester United. I Red Devils, che non hanno intenzione di pagare l'intera somma richiesta dalle Aguias, puntano sulla mediazione di Jorge Mendes, agente del nazionale uruguaiano, con i portoghesi per riuscire ad abbassare la cifra. Lo riporta A Bola.