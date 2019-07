Grande attesa a Singapore per le gare dell'International Champions Cup in programma in questi giorni. Sono previsti già oltre centomila spettatori sulle tribune del National Stadium per i match tra Manchester United e Inter e tra Tottenham e Juventus. Per l'incontro di sabato, coi nerazzurri di Antonio Conte protagonisti, è già ufficiale il tutto esaurito, mentre la disponibilità dei biglietti per il secondo match sta progressivamente diminuendo.