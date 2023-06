Erik Ten Hag spinge per Sofyan Amrabat. Il marocchino è salito alla ribalta ai Mondiali del 2022 in Qatar, aiutando il Marocco a diventare la prima squadra africana a raggiungere le semifinali, e ha anche giocato con la sua squadra in Serie A in questa stagione raggiungendo una finale di Coppa Italia e una di Conference League.