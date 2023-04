Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, può essere una delle cessioni durante il mercato estivo del club bianconero. Il polacco sarebbe in cerca di una nuova sfida nella sua carriera, con la Premier come principale campionato dove approdare. Il trentaduenne è arrivato alla Vecchia Signora per 14 milioni di euro dall'Arsenal. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Manchester United ha messo gli occhi sul portiere, con l'intento di sostituire De Gea, visto che lo spagnolo ha rifiutato ben due proposte di rinnovo.