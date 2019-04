Martin Edwards, presidente del Manchester United dal 1980 al 2003, parla a La Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo: “Lo vidi la prima volta, a 18 an­ni, col Bolton ad agosto: ero ec­citato, faceva certi trucchi con la palla, i tipi così li chiamo one trick pony, i cavallini di talen­to, che amano stupire, entrò nella ripresa e fece magie, un flash. Poi s’è sviluppato tanto, ma non potevamo immaginare arrivasse a tanto. Neanche Fer­guson... C’è la leggenda che lo comprammo perché dopo un’amichevole ad agosto con lo Sporting i nostri giocatori andarono da Ferguson per con­ vincerlo a prenderlo subito. Ma Alex lo conosceva già, grazie a Queiroz, il suo vice, che glie­ l’aveva già segnalato. Paragone tra Ronaldo e Messi? L'argentino è più uomo squadra, e si nota anche quando esulta. Va verso i compagni. CR7 è più egoista, tende a celebrarsi, aspetta che siano gli altri a correre verso di lui”.