Parlando sul suo canale YouTube FIVE, l'ex difensore centrale Rio Ferdinand ha dichiarato: “Un attaccante da prendere subito? Dominic Calvert-Lewin. Ho visto molto l'Everton quest'anno e lui è uno che innervosisce i difensori. Non è uno contro cui puoi giocare agevolmente. È aggressivo, attacca la palla, lo adoro. E per il Manchester United sarebbe un grande acquisto". I Red Devils sono alla ricerca di un centravanti, visto il probabile addio a fine anno di Edinson Cavani.