Erick Ten Hag, allenatore dell'Ajax, nel post partita ha dichiarato che non ha ricevuto nessuna offerta dal Manchester United. Il tecnico dopo l'insistenza del giornalista ha detto: "Abbiamo una rosa brillante, vogliamo lottare per i titoli. Il mio focus è sull'Ajax, il resto solo distrae. Mi aspetto dai miei giocatori che siano concentrati sull'Ajax, quindi devo dare l'esempio giusto anche per questo". Ten Hag così si toglie dalla corsa come possibile successore di Solskjaer.