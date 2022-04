La UEFA ha inflitto una sanzione di 10.000 euro al Manchester United per il lancio di oggetti nei confronti di Diego Simeone al termine della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League giocata a Old Trafford e persa per 1-0. I tifosi dei Red Devils avevano preso di mira il tecnico argentino, che è corso negli spogliatoi bersagliato dai sostenitori avversari, evidentemente delusi per l'eliminazione.