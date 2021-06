Secondo il Daily Express, se non dovesse andare in porto la trattativa con il Borussia Dortmund per Sancho, il Manchester United avrebbe tre alternative: Ousmane Dembele, il quale sta discutendo il suo rinnovo con il Barcellona e non è detto che la trattativa vada a buon fine; Cristiano Ronaldo, che non è contento dei risultati della Juventus e potrebbe concludere la sua avventura bianconera con un anno di anticipo e Hudson-Odoi, che con Tuchel non trova spazio e potrebbe essere venduto per fare cassa.