Dopo aver sistemato gli esterni offensivi con l'acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund, il Manchester United punta a rinforzarsi ancora. Per il Guardian infatti Solskjaer avrebbe messo nel mirino Declan Rice, Pau Torres e Harry Kane. Per il centrocampista del West Ham, impegnato con l'Inghilterra ad Euro2020, ancora non sono state fatte offerte; il difensore del Villareal invece ha impressionato durante la finale di Europa League, ma interessa anche al Real Madrid mentre per l'attaccante del Tottenham i cugini del Manchester City sono in vantaggio. In ogni caso il tabloid sottolinea come sia improbabile l'acquisto di tutti e tre, poiché si tratterebbe di un esborso economico molto importante.