Lisandro Martinez è diventato ufficialmente oggi un nuovo giocatore del Manchester United e si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Ho avuto la fortuna di far parte di squadre vincenti nella mia carriera ed è quello che voglio continuare a fare al Manchester United. Ci sarà molto lavoro da fare per arrivare ma credo fermamente che, con questo allenatore e il suo staff, e insieme ai miei nuovi compagni di squadra, potremo farcela".



IL SALUTO ALL'AJAX - "Voglio ringraziare l'Ajax e i suoi tifosi per tutto il supporto che mi hanno dato. Ho passato dei momenti incredibili lì, ma sentivo che era il momento giusto per mettermi alla prova in un altro campionato. Ora sono nel club perfetto per farlo”.