Here it is... the #MUFC XI to take on Leeds! #MUTOUR — Manchester United (@ManUtd) 17 luglio 2019

Ilscenderà in campo oggi a Perth in Australia per la prima grande amichevole del tournée estiva e sfiderà a partire dalle 13 il Leeds United. Un'amichevole che darà già le prime importanti indicazioni per il proseguo della stagione e, nello scegliere l'11 ufficiale che scenderà in campo, ha dato un messaggio chiaro e diretto anche in ottica mercato condirettamente interessati.Il nome su cui tutti avevano puntato il mirino è ovviamente quello di. L'attaccante belga è al centro di un'importante trattativa di mercato conin forcing per portarlo alla corte di Antonio Conte.alimentando le voci che lo vogliono sempre più pronto a lasciare i Red Devils.Chi invece è corteggiatissimo dal mercato e ha più volte manifestato l'intenzione di trovare una nuova sistemazione è. Il centrocampista francese piace da tempo ae le parole del suo agente Mino Raiola in mattinata hanno confermato che una chance per dire addio ai Red Devils esiste. Offerte ufficiali, tuttavia, non ne sono ancora arrivate e, per questo Solskjaer continua a considerarlo un elemento prezioso della rosa tanto che oggi, contro il Leeds, FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com