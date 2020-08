Brutta disavventura in terra di Grecia per il difensore e capitano del Manchester United Harry Maguire, protagonista nella notte scorsa di una rissa - in compagnia di un gruppo di amici - all'esterno di un locale di Mykonos e finito in stato di arresto. Maguire avrebbe avuto una violenta discussione, terminata con uno scontro fisico con altri turisti inglesi presenti sull'isola ed è stato sufficientemente posto in stato di fermo dalle autorità locali.



Il tabloid Sun è riuscito ad ottenere una presa di posizione del Manchester United sull'accaduto: "Il club è al corrente del presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos. Sono stati avviati contatti con Harry che sta collaborando totalmente con le autorità greche".