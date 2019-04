Il derby di Manchester di questa sera rappresenta uno snodo cruciale per decidere la Premier League: United-City per una notte sarà il palcoscenico indiscusso del calcio inglese. Recupero della 31a giornata (rinviata per gli impegni di FA Cup del City), la partita dell'Old Trafford potrebbe determinare il sorpasso dei Citizens sul Liverpool, fondamentale per la volata finale al titolo di campioni d'Inghilterra.



DUELLO I Reds, che saranno costretti a tifare i rivali storici dello United, infatti hanno 88 punti, due in più della squadra di Guardiola che però ha un set point per il sorpasso. I 22 punti che separano le due squadre di Manchester lasciano pochi dubbi sul pronostico di stasera anche se i Diavoli Rossi hanno vinto la gara d'andata per 3-2. All'Ethiad, dove hanno già messo la freccia, si spera nel terzo titolo in sei anni mentre a Liverpool c'è grandissimo fermento per un trofeo che in bacheca manca dal 1990.



IL CALENDARIO Gli impegni dei due club sorridono a Klopp, ma attenzione alle sorprese: venerdì prossimo il Liverpool ospita l'Huddersfield (già retrocesso) mentre il City giocherà a Burnley (a cui manca un punto per la salvezza aritmetica) con il vantaggio di conoscere il risultato di Anfield. Nella penultima giornata Newcastle-Liverpool e City-Leicester prima di Liverpool-Wolverhampton e Brighton-Manchester City.