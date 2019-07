Matic, centrocampista del Manchester United, ha parlato della situazione della squadra: ''Qualità ed esperienza ti portano il titolo. In questa squadra abbiamo qualità e nessuna esperienza. Abbiamo cinque o sei buoni giocatori ma sono ancora giovani come Marcus Rashford e Anthony Martial. Hanno dimostrato la loro qualità in campo ma sono troppo giovani per guidare la squadra ovviamente. Mason Greenwood è un grande potenziale. Lo United ha un progetto e sa cosa vuole dai giocatori del futuro. Ma devi dare loro del tempo perché, a 17 anni, non puoi giocare come se ne avessi 26 o 27. Il calcio vuole sempre risultati, ma i tifosi devono essere pazienti in modo che questi giocatori possano migliorare. In futuro sono sicuro che questi giocatori riporteranno lo United al posto che gli appartiene''.