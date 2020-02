Con gli infortuni di Pogba e McTominay, Nemanja Matic si sta rivelando una pedina fondamentale per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il centrocampista serbo, il cui contratto con i Red Devils scadrà in estate, si è espresso tra le colonne del Mirror: “In questo momento sto veramente bene qui, ma le cose nel calcio possono capovolgersi. Non sapevo quando sarebbe arrivata la mia occasione, ma ho saputo coglierla al volo e adesso sto dando il meglio di me. E’ quello che sto facendo ora, quando si gioca poco è dura restare concentrati ma quando si è in forma si è anche più sicuri di ciò che si fa”.