Secondo quanto riporta l’Express, il Manchester United è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni sportive di Aaron Wan-Bissaka, terzino destro classe 1997 del Crystal Palace, e Harry Maguire, difensore centrale classe 1993 del Leicester. I Red Devils sono pronti a staccare un assegno complessivo di circa 145 milioni di euro così suddiviso: 56 milioni di euro per Wan-Bissaka (il Crystal Palace lo valuta 60) e 89 milioni di euro per Maguire (il Leicester lo valuta intorno ai 100). Nei giorni scorsi il Crystal Palace ha già rifiutato una prima offerta del Manchester United per Wan-Bissaka pari a 45 milioni di euro.