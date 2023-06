Continuano a non decollare le trattative tra Mason Mount e il Manchester United, così per il nazionale inglese possono aprirsi le porte di un nuovo campionato, ma sotto la guida di un vecchio allenatore. Come si legge sul The Guardian, infatti, Thomas Tuchel è pronto a riabbracciare il giocatore ed è un forte sponsor per un suo eventuale trasferimento al Bayern Monaco, ora interessato.