In Champions League saranno avversari, ma Paul Pogba e la Juventus potrebbero tornare a condividere la stessa strada in futuro. Dopo le tante voci degli ultimi giorni e le dichiarazioni di Andrea Pirlo, che "non sarebbe sorpreso" di un ritorno del Polpo in bianconero, José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha voluto dire la sua: "Se Paul vuole andarsene, deve dirmelo in faccia!".



'SE NON VEDO, NON CREDO' - "Finché non verrà da me a dirmi di volersene andare, per me significa che vuole restare. Finché non vedrò Raiola in televisione e lo sentirò con le mie orecchie dire che sta lavorando per portare via Pogba, non ci crederò".