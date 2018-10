Nuovo capitolo nella saga che riguarda Paul Pogba e José Mourinho. Dopo lo 0-0 di ieri sera tra il suo Manchester United e il Valencia a Old Trafford, il centrocampista francese - sogno di mercato di Juventus e Barcellona - è passato rapidamente dalla mixed zone, rivelando di "non aver ricevuto il permesso per parlare". Una decisione che, secondo i giornali inglesi, arriva direttamente dallo Special One.