Il Manchester United vuole uno degli uomini "di punta" dell'Atletico Madrid. Secondo Todofichajes.com la squadra di Solskjaer avrebbe puntato il terzino Kieran Trippier, in "risalita" nelle gerarchie interne dopo un inizio di stagione non esaltante. Il Nazionale inglese, in scadenza nel 2022, piace molto ai Red Devils, che sperano di convincerlo a tornare in patria grazie al loro progetto sportivo e soprattutto a un'importante offerta: attualmente il 30enne ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro.