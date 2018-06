Tutto fatto, Diogo Dalot sarà il prossimo terzino destro del Manchester United. Il nazionale Under 21 lusitano ha una clausola di rescissione di 20 milioni di euro che i Red Devils hanno deciso di pagare al Porto, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2019. Secondo Skysports il portoghese, seguito anche dalla Juventus, questa settimana sosterrà le visite mediche di rito. L'arrivo di Dalot a Old Trafford fa uscire di scena Mourinho dalla corsa per Cancelo, esterno difensivo del Valencia, la scorsa stagione all'Inter (che non ha pagato i 35 milioni di euro per riscattarne il cartellino).