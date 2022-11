Il Manchester United non cambia la sua posizione su Marcus Rashford, in scadenza con i Red Devils a giugno 2023. Come riferisce Mundo Deportivo, l'attaccante non partirà a parametro zero. L'obiettivo è quello di rinnovare il suo contratto, come elemento centrale del progetto di Ten Hag. A breve dovrebbero iniziare le trattative per il nuovo contratto.