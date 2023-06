Il Manchester United ha fornito un aggiornamento sui giocatori in scadenza di contratto e su coloro che torneranno dai vari prestiti. Da domani David de Gea sarà svincolato, anche se il club inglese ha annunciato che "le discussioni per il rinnovo rimangono aperte".



IL COMUNICATO - "Dean Henderson è stato il portiere del Nottingham Forest, prima di subire un infortunio che purtroppo ha interrotto la sua stagione, mentre Matej Kovar ha vinto la massima serie ceca con lo Sparta Praga. I difensori Eric Bailly (Marsiglia), Alvaro Fernandez (Preston North End), Ethan Laird (QPR) e Alex Telles (Siviglia) torneranno dai loro prestiti. Amad ha impressionato con il Sunderland ed è diventato uno dei preferiti dai tifosi dello Stadium of Light, vincendo il premio Young Player of the Year dei Black Cats. Marcel Sabitzer e Wout Weghorst dovrebbero tornare rispettivamente al Bayern Monaco e al Burnley".