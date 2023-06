Nel mirino della critica in casa Manchester United David de Gea. Quest'anno è stato uno dei peggiori portieri della Premier League e anche ieri in finale di FA Cup ha più di qualche colpa sui due gol del Manchester City. E' probabilmente per questo che i Red Devils si stanno guardando intorno e negli ultimi giorni sarebbero balzati in pole position nella corsa a Diogo Costa, 23 anni, portiere del Porto che - scrive A Bola - dovrebbe lasciare il Portogallo al termine di questa stagione. Oltre allo United sulle tracce dell'estremo difensore lusitano ci sono anche Newcastle e Chelsea, ma il sodalizio guidato da ten Hag è dato in vantaggio.